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Отец Малкина в шутку попросил Овечкина не забивать «Питтсбургу»

Отец Малкина в шутку попросил Овечкина не забивать «Питтсбургу»

Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, рассказал о шуточной просьбе к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину перед новым сезоном НХЛ.

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