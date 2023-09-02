Стремление Кремля завершить войну на Украине не военной Победой, а путем переговоров с Киевом получило неожиданное подкрепление из-за океана.
Что стоит за предложением признать «новые» территории РФ в обмен на разлад с Китаем
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
А мы не за Крымом пришли. Крым и так пиндосам не светил. Землю от пропиндосии очищать надо. Накормили всех жевательной резинкой и хватит. Теперь русский хлеб в моде.
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1 д.
Галина Чужая
США верит себя не уважать. США всегда и всех обманывали, да и все их предложения всегда с душком...
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1 д.
Владимир Алтайцев
незачем вообще читать такие обрезанные статьи. Если постят здесь статью, уважайте читателя, публикуйте её полностью.А чем грозит это России понятно любому грамотно думающему человеку
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1 д.
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