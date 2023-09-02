Что стоит за предложением признать «новые» территории РФ в обмен на разлад с Китаем

АЮ Александр Юткин А мы не за Крымом пришли. Крым и так пиндосам не светил. Землю от пропиндосии очищать надо. Накормили всех жевательной резинкой и хватит. Теперь русский хлеб в моде.

Галина Чужая США верит себя не уважать. США всегда и всех обманывали, да и все их предложения всегда с душком...