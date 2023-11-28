Что происходит в будущем с детьми, вынужденно разлучёнными с родителями

Когда родители вынуждено разлучаются со своими детьми, чаще всего в таком случае формируется тип деструктивной привязанности, когда ребёнок вырастает с пониманием того, что никому в жизни доверять нельзя.
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