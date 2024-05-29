"Мы страну можем потерять". Украинские эксперты о мрачных перспективах своей страны

Сегодня 4,3K прочитали На Украине думают над тем, когда и чем может закончиться вооруженное противостояние, констатируют уже и внутреннее противостояние между армией и народом, и высчитывают сроки нового Майдана и смены вех О неизбежности третьего Майдана с последующей сменой вектора заявил профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко.