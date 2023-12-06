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Царьград

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Собчак сравнила рожающих в России женщин с инкубаторами. Гражданка Израиля вновь играет в политику?

Собчак сравнила рожающих в России женщин с инкубаторами. Гражданка Израиля вновь играет в политику?

В России решили разработать закон об оскорблении чувств женщин. Всё из-за абортов.Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции "Новые люди" внезапно объявил о подготовке законопроекта об оскорблении чувств женщин.

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