Собчак сравнила рожающих в России женщин с инкубаторами. Гражданка Израиля вновь играет в политику?

В России решили разработать закон об оскорблении чувств женщин. Всё из-за абортов.Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции "Новые люди" внезапно объявил о подготовке законопроекта об оскорблении чувств женщин.
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