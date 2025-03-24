❗️13 человек пострадали в результате аварии автобуса и грузовика возле аэропорта Симферополя, сообщили «Крым 24» в Минздраве РК Количество погибших увеличилось до шести.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️13 человек пострадали в результате аварии автобуса и грузовика возле аэропорта Симферополя, сообщили «Крым 24» в Минздраве РК Количество погибших увеличилось до шести.