Окрошка подорожала на 32%: Выбираем экономичный вариант

Аналитики раскрыли секрет экономии при приготовлении окрошки на День окрошки 30 мая. Оказалось, что летнее блюдо на квасе обойдётся дешевле на 5 рублей, чем на кефире, несмотря на рост цен на 32% за год из-за подорожания картофеля.
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