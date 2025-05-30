Окрошка подорожала на 32%: Выбираем экономичный вариант

Аналитики раскрыли секрет экономии при приготовлении окрошки на День окрошки 30 мая. Оказалось, что летнее блюдо на квасе обойдётся дешевле на 5 рублей, чем на кефире, несмотря на рост цен на 32% за год из-за подорожания картофеля.