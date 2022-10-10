В связи с прохождением циклона в пунктах базирования сил ТОФ в Приморском крае повышена штормовая готовность

По данным региональных гидрометеорологических подразделений и службы РСЧС, в понедельник территорию Приморья накрыли сильные и очень сильные дожди (50 мм и более), местами усилился ветер до 28 м/с.
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