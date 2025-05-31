«Спартак» хочет получить за Дуарте около 5-6 млн евро

По информации Metaratings.ru, красно-белые хотят выручить за защитника около 5-6 миллионов евро. Посредники предлагали услуги Дуарте клубам Латинской Америки и Европы.
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