Хайповый момент OpenAI в Studio Ghibli подчеркивает проблемы с авторскими правами и ИИ

Прошел всего день с момента запуска нового генератора изображений с искусственным интеллектом ChatGPT, а ленты социальных сетей уже заполонили мемы, сгенерированные искусственным интеллектом в стиле Studio Ghibli, культовой японской анимационной студии, создавшей такие блокбастеры, как «Мой сосед Тоторо» и «ДухІеѕѕ Away».