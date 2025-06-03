Орбан заявил о решении Брюсселя продолжать конфликт на Украине

Решение о продолжении конфликта на Украине принято в Брюсселе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 июня в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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