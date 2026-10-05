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Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина

Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X заявила о необходимости появления на Украине большего числа политических деятелей, готовых открыто выступать за мирное урегулирование конфликта .

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