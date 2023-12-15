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Как военные учат языки настолько быстро: им достаточно 3 месяца. Показываем методику Иностранного легиона

Как военные учат языки настолько быстро: им достаточно 3 месяца. Показываем методику Иностранного легиона

Военных лингвистов изначально отбирают на основе таланта к языкам, природные способности важны. Однако рядовые бойцы того же Французского легиона обязаны знать один-два иностранных языка, причем учить их быстро.

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Комментарии
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Л
Леонид
&quot;Допрос военнопленного&quot; ... а остальное как бы и без надобности.
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
21 век а вы все допрашиваете? Жалкие клоуны.
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8 час.
Максим Маркин
в Канаде госпрограмма развития франц. языка - за полгода учат вообще все: видимо - по той же методе ..
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8 час.

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