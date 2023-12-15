Как военные учат языки настолько быстро: им достаточно 3 месяца. Показываем методику Иностранного легиона

Военных лингвистов изначально отбирают на основе таланта к языкам, природные способности важны. Однако рядовые бойцы того же Французского легиона обязаны знать один-два иностранных языка, причем учить их быстро.
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