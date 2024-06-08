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США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker

США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker

Министерство обороны США 7 июня сообщило о заключении контракта на сумму почти в $66 млн с оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство поставляемых Киеву бронетранспортеров (БТР) Stryker.

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