США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker

Министерство обороны США 7 июня сообщило о заключении контракта на сумму почти в $66 млн с оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство поставляемых Киеву бронетранспортеров (БТР) Stryker.
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