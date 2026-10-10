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В Уфе при поддержке Сбера открылся парк

В Уфе при поддержке Сбера открылся парк

В Уфе при поддержке Сбера открылся обновленный парк имени В. И. Ленина, сообщает пресс-служба банка.Проект создали при поддержке Сбера и республики Башкортостан в год 185-летия банка.

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