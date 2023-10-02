НДС на сельскохозяйственные растения предложили снизить до 10%

В Государственной Думе подготовлен законопроект, который предполагает снижение до 10% уровня НДС на семена сельскохозяйственных растений, используемых для производства продовольствия, заявил 2 октября один из соавторов инициативы, член комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов.
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