НДС на сельскохозяйственные растения предложили снизить до 10%

В Государственной Думе подготовлен законопроект, который предполагает снижение до 10% уровня НДС на семена сельскохозяйственных растений, используемых для производства продовольствия, заявил 2 октября один из соавторов инициативы, член комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов.