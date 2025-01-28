Нарышкин указал на невозможность изолирования РФ Западом в экономической сфере

Несмотря на попытки западных стран в будущем нанести ущерб российской экономике, им не удастся изолировать Россию в экономической сфере, поскольку страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении торговых операций с Москвой.
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