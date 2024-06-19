Один из террористов захвативших в заложники сотрудников УФСИН в Ростовском СИЗО до сих пор жив и находится с тяжелыми ранениями в больнице.
Недобиток
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Один из террористов захвативших в заложники сотрудников УФСИН в Ростовском СИЗО до сих пор жив и находится с тяжелыми ранениями в больнице.
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