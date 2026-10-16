МВД сообщает о росте преступности среди подростков: более 500 несовершеннолетних в этом году вовлечены в мошенничество, публичные акции и наркосбыт.
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