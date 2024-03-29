Силовики обыскивают офис криптобиржи из-за подозрений в спонсировании террористов

В офис криптобиржи Beribit в «Москва-Сити» нагрянули правоохранители для проведения обысков. Причиной тому стали подозрения в финансировании террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», пишет Shot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии