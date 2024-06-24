Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Калужской области на рабочей неделе

О прогнозе погоды на начавшуюся рабочую неделю «Калужским новостям» рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр ШуваловО прогнозе погоды на начавшуюся рабочую неделю "Калужским новостям" рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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