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Калужские новости

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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Калужской области на рабочей неделе

Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Калужской области на рабочей неделе

О прогнозе погоды на начавшуюся рабочую неделю «Калужским новостям» рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр ШуваловО прогнозе погоды на начавшуюся рабочую неделю "Калужским новостям" рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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