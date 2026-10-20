Устройство имеет эргономичную форму, повторяющую естественные изгибы поясницы, спины, бёдер и ног. Каркас изготовлен из цельного куска высокопрочного нейлона и наполнен пеной с эффектом памяти, прошедшей ресурсные испытания на 50 тысяч циклов давления.