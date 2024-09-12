Nvidia не обманула. Первые тесты показали, что обновлённая GeForce RTX 4070 с более медленной памятью GDDR6 не отстаёт от оригинальной версии

Ресурс WCCF Tech протестировал видеокарту GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6. Это тот самый адаптер Galax, на коробке которого честно указан тип памяти, тогда как другие производители предпочитают скрывать эту информацию.
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