Оставив тщетные усилия переговорить в бесполезном споре комика Владимира Зеленского, именующего себя президентом Украины, премьер-министр Словакии Роберт Фицо занялся более благородным делом – добился возобновления поставок в его страну российского трубопроводного газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии