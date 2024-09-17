В Санкт-Петербурге 18 сентября откроется Евразийский женский форум

В Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября пройдет четвертый Евразийский женский форум. Тема форума «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество», напомнили 17 сентября в пресс-службе Совета Федерации.
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