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Царьград

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Мощные взрывы в Сумской области. Что разрушено на этот раз? Тревога ревёт по всей Украине

Мощные взрывы в Сумской области. Что разрушено на этот раз? Тревога ревёт по всей Украине

В Сумской области, в Шостинской общине, произошла серия взрывов, в результате которых повреждены инфраструктурные объекты.

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