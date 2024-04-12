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Пострадавший в Москве экс-сотрудник СБУ обвинил Украину в подрыве автомобиля

Пострадавший в Москве экс-сотрудник СБУ обвинил Украину в подрыве автомобиля

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который получил ранение при взрыве автомобиля на севере Москвы, вышел на связь в своем Telegram-канале и рассказал, что за покушением на него стоит киевский режим.

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