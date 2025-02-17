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Всё о женщинах

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Отменяем старость: макияж для зрелой кожи, который сделает вас моложе

Отменяем старость: макияж для зрелой кожи, который сделает вас моложе

Зрелая кожа требует особого внимания и заботы, особенно когда дело касается макияжа. На протяжении жизни кожа теряет эластичность, увлажненность и четкость контуров, что может сделать использование косметики более сложным.

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