У WTA восьмизначные долги. Организация ищет инвесторов (The Telegraph)

У WTA восьмизначные долги, пишет The Telegraph. Одной из причин является то, что в последние сезоны ассоциации приходится компенсировать разницу в призовых с ATP на четырех обязательных турнирах-тысячниках (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Пекин).