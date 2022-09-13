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У WTA восьмизначные долги. Организация ищет инвесторов (The Telegraph)

У WTA восьмизначные долги, пишет The Telegraph. Одной из причин является то, что в последние сезоны ассоциации приходится компенсировать разницу в призовых с ATP на четырех обязательных турнирах-тысячниках (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Пекин).

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