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Бортпроводники рейса из Петербурга приняли роды на борту самолета

Воздушное судно пришлось экстренно сажать в Нижним Новгороде. Самолет «Аэрофлота», летевший из Петербурга в Наманган, что в Узбекистане, экстренно посадили в аэропорту Нижнего Новгорода.

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