Детям иностранных граждан будет необходима справка об отсутствии инфекций при зачислении в детсад

В Минпросвещения РФ разработан проект приказа, согласно которому при зачислении детей иностранных граждан в детсад потребуется справка об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии