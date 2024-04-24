Захарова указала на провокационный характер учений НАТО на территории Финляндии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 апреля заявила, что начинающиеся 26 апреля учения НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы носят провокационный характер.
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