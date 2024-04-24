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Захарова указала на провокационный характер учений НАТО на территории Финляндии

Захарова указала на провокационный характер учений НАТО на территории Финляндии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 апреля заявила, что начинающиеся 26 апреля учения НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы носят провокационный характер.

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