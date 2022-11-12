Fox News: демократам осталось получить одно место в Сенате для контроля над верхней палатой США

Демократ Марк Келли был переизбран в Сенат штата Аризона, и партии необходимо получить еще одно место, чтобы взять верхнюю палату под контроль, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои прогнозы.
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