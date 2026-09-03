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Татар-информ

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Автоинспекторы нашли водителя, который проехался по тротуару в Казани

Автоинспекторы нашли водителя, который проехался по тротуару в Казани

Водитель ехал по тротуару в Казани Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Казани Водителя, разъезжавшего на легковушке по тротуару, нашли сотрудники Госавтоинспекции Казани.

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