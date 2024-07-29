Париж-2024 приносит извинения за скандал вокруг «Тайной вечери»

Организаторы Олимпиады-2024 в Париже принесли извинения католикам и другим христианским группам, возмущенным безвкусной сценой на церемонии открытия Олимпийских игр, пародирующей знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».
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