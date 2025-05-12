Плоды шиповника, скромного кустарника, издавна применяются при лечении широкого спектра заболеваний. Настои растения помогают при проблемах с пищеварением, сердцем, сосудами, кожей и многими другими.
21 причина начать пить отвар шиповника
Комментарии
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PP
Pattia Patria
Шиповник необходимо заваривать только в стекле или керамике. В металлической посуде его свойства теряются. Хранить отвар тоже нельзя, т.к. он быстро становится бесполезным.
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