ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pattia Patria
    Шиповник необходимо заваривать только в стекле или керамике. В металлической посуде его свойства теряются. Хранить от...21 причина начать...
  • Алекс Сэм
    Что за статья такая? Советуют, чтобы убрать жир перестать курить я когда бросил курить поправился на 12 кгСпасаем талию: ка...
  • Sema
    В наше время, не смотря на развивающуюся медицину, люди всё чаще болеют неизлечимыми заболеваниями. Статистика печаль...Какие болезни наи...

21 причина начать пить отвар шиповника

21 причина начать пить отвар шиповника

Плоды шиповника, скромного кустарника, издавна применяются при лечении широкого спектра заболеваний. Настои растения помогают при проблемах с пищеварением, сердцем, сосудами, кожей и многими другими.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
PP
Pattia Patria
Шиповник необходимо заваривать только в стекле или керамике. В металлической посуде его свойства теряются. Хранить отвар тоже нельзя, т.к. он быстро становится бесполезным.
Ответить
3 час.
наверх