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«Левобережный» мусорный полигон потушен

«Левобережный» мусорный полигон потушен

Более трех суток потребовалось для полной ликвидации возгорания на Хилокском полигоне. Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») отчиталось об окончании работ по тушению возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов «Левобережный».

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