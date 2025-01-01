Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ожидает в 2025 году институализации многополярности как реальной альтернативы однополярности для пока аморфного мирового большинства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии