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Косачев заявил, что ожидает в 2025 году институализации многополярности

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ожидает в 2025 году институализации многополярности как реальной альтернативы однополярности для пока аморфного мирового большинства.

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