Российские военные группировки войск «Центр» в ходе освобождении Михайловки в Донецкой народной республике (ДНР) нашли в одном из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) двух наемников из Великобритании.
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