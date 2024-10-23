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Российские военные рассказали о британских наемниках в опорных пунктах ВСУ

Российские военные группировки войск «Центр» в ходе освобождении Михайловки в Донецкой народной республике (ДНР) нашли в одном из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) двух наемников из Великобритании.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Наёмники? А может быть кадровые военные своих стран?
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16 час.

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