Обхохочешься

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Смешные анекдоты в середине недели (7 шт)

Смешные анекдоты в середине недели (7 шт)

1. Прапорщик командует солдатами:- Так! Копать здесь, здесь и здесь! Быстро! А я пока схожу, узнаю, где надо.

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Михаил Степанченко
-Что ты сейчас делаешь?- Молю кофе. - О чем?
Михаил Степанченко
Женщины делятся на три категории: девушек, дам, бабушек. При чем девушки еще на две: девушек и не девушек. Дамы, в свою очередь, на три: дам, не дам, дам — но не вам. А бабушки не делятся. Они разлагаются.

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