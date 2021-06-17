Смешные анекдоты в середине недели (7 шт)

ОбхохочешьсяСмешные анекдоты в середине недели (7 шт)1. Прапорщик командует солдатами:- Так! Копать здесь, здесь и здесь! Быстро! А я пока схожу, узнаю, где надо.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил Степанченко-Что ты сейчас делаешь?- Молю кофе. - О чем?Михаил СтепанченкоЖенщины делятся на три категории: девушек, дам, бабушек. При чем девушки еще на две: девушек и не девушек. Дамы, в свою очередь, на три: дам, не дам, дам — но не вам. А бабушки не делятся. Они разлагаются.Комментировать
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