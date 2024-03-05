УФАС пресекло недобросовестную конкуренцию между двумя кофейнями в Братске

В Братске разгорелся конфликт между двумя сетями кофеен: “Сибирский мишка” и “Мишка на севере”. Причиной разногласий стало поразительное сходство в оформлении заведений, что вызвало подозрения в недобросовестной конкуренции, сообщает Иркутское УФАС.
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