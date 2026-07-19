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Русская Семёрка

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ЧП на «Вепре»: как обезумевший матрос захватил атомную подлодку в 1998 году

11 сентября 1998 года мир едва не стал свидетелем катастрофы, способной затмить Чернобыль. В Кольском заливе у пирса небольшого закрытого городка Гаджиево разыгралась драма, которую военные историки до сих пор называют первым в мировой истории террористическим захватом атомной подводной лодки.

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