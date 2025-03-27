В Москве после реставрации открылся театр Никиты Михалкова

Здание театра относится к объектам культурного наследия. Поэтому особое внимание при реставрации уделялось сохранению и воссозданию исторических элементов В Москве после комплексной реставрации открылся театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова» на Поварской улице.
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