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В Москве после реставрации открылся театр Никиты Михалкова

В Москве после реставрации открылся театр Никиты Михалкова

Здание театра относится к объектам культурного наследия. Поэтому особое внимание при реставрации уделялось сохранению и воссозданию исторических элементов В Москве после комплексной реставрации открылся театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова» на Поварской улице.

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