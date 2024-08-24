ВЕСТИ-КРЫМ: анонс программы «События недели» 25.08.2024

- Военно-патриотическое воспитание - наглядно. Что умеют дети, которые всё чаще сегодня вступают в военно-патриотические клубы? Почему растёт интерес даже среди десятилетних? Какие мечты у современной молодежи? И кто преподает уроки мужества? Наш специальный репортаж .
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