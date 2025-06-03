В Киеве надеются, что Евросоюз всё-таки предоставит беспошлинные квоты на украинскую продукцию

Министр сельского хозяйства Украины Виталий Коваль заявил информационному агентству Reuters, что Украина рассчитывает получить от ЕС новое торговое соглашение, компенсирующее потери от возвращения пошлин на украинские товары сверх квот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии