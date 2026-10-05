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Пилот FlyDubai хотел направить самолёт в терминал аэропорта Тель-Авива

Пилот FlyDubai хотел направить самолёт в терминал аэропорта Тель-Авива

Задержанный пилот рейса FlyDubai Хамам Аль Хаммами на допросе признался, что хотел направить самолёт на терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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