Российское ИТ-образование начало переходить от теории к практике

Советское и позднее российское высшее образование всегда отличалось фундаментальностью. Однако современные реалии требуют от студентов не только глубоких теоретических знаний, но и практических навыков, особенно в высокотехнологичной сфере.
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