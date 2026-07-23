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Порядок, государство

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В Пермском крае «Поезд безопасности» посетил березниковский загородный лагерь

На базе загородного лагеря отдыха и оздоровления детей сотрудники отдела МВД России «Березниковский» совместно с представителями Общественного совета при территориальном ОВД и коллегами из МЧС организовали для ребят профилактическое мероприятие «Поезд безопасности».

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