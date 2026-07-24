Вендел: «Может, играл бы в «Реале», а может, в «Барселоне», многое в жизни зависит от судьбы. Сейчас я счастлив в «Зените», мне здесь хорошо»

Полузащитник « Зенита » Вендел высказался о мнении, что он мог бы выступать в европейском топ-клубе. – Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» в 2023-м сказал: «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в « Реале ».