Главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев дал советы для безопасного поведения осенью

Осень — не только время простуд, но и период повышенного риска детского травматизма. Несколько советов для безопасного поведения на улице дал главный специалист Минздрава Московской области по травматологии и ортопедии Александр Григорьев.
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